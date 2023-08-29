Подмосковье 29 августа 2023, 18:00 Главный нарколог Подмосковья рассказал о способах уберечь ребенка от вредных привычек Unsplash

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Главный нарколог Московской области Виталий Холдин рассказал, как уберечь ребенка от употребления никотиносодержащих и наркотических веществ. Он также назвал способы, по которым можно определить, что ребенок принимает запрещенные вещества.

«Основные признаки того, что ваш ребенок употребляет наркотические вещества, — любое явное изменение в его поведении. Должны насторожить и посторонние „химические“ запахи от одежды, чрезмерная раздражительность, апатия или, наоборот, активность», — рассказал Холдин.

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К отличительным чертам также относятся расширенные зрачки, бледность или покраснение кожи. По словам специалиста, чтобы предостеречь ребенка от употребления табака или наркотиков, необходимо выстроить в семье доверительные отношения. Родителям следует организовать детям досуг после уроков, а также занять их тем, что им действительно нравится. Например, это могут быть танцы, музыкальная школа, театральная студия или творческие кружки.

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