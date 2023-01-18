Подмосковье 18 января 2023, 13:01 Главный нарколог Подмосковья рассказал о смертельной опасности алкоголя во время крещенских купаний

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Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин рассказал, почему алкоголь особенно опасен перед крещенскими купаниями. Такое сочетание может привести к внезапной смерти.

Уже вечером 18 января тысячи людей со всего Подмосковья потянутся к оборудованным прорубям, чтобы искупаться в крещенской ледяной воде. Однако врачи предупреждают, что при малейшем недомогании от этой традиции лучше отказаться. И ни в коем случае купальщикам не стоит употреблять алкоголь.

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«Нужно помнить, что окунание в ледяную воду и так большой стресс для организма. Если при этом человек выпил алкоголь, такое сочетание может привести к внезапной смерти, поскольку алкоголь увеличивает нагрузку на сердце», — предостерегает Виталий Холдин.

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Чтобы праздник Крещения прошел без происшествий, специалист советует поесть за несколько часов до купания и сделать разминку, растереть тело полотенцем. После окунания в прорубь нужно сразу же переодеться в теплую одежду и выпить горячий чай.

В этом году в Подмосковье подготовят 226 мест для крещенских купаний. Губернатор Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность мероприятий.