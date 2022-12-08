Подмосковье 08 декабря 2022, 17:36 Главный нарколог Подмосковья рассказал, как избежать чувства стыда после корпоратива

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В декабре традиционно намечается череда новогодних корпоративов, которые редко обходятся без алкогольных напитков. Специалисты рекомендуют отказаться от спиртного или придерживаться некоторых правил. О них рассказал главный психиатр-нарколог Подмосковья Виталий Холдин.

Одно из важных правил безопасного употребления алкоголя — не выпивать на голодный желудок, потому что так негативное влияние спиртного на организм усиливается. Всасывание алкоголя замедляется мягкой горячей едой.

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«Предпочтение лучше всего отдать некрепкому алкоголю, напиткам без добавления сахара. Например, сухое белое вино, которое можно еще разбавить водой», — поделился специалист.

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Во время праздника важно много двигаться — танцевать, выходить на свежий воздух. Врач добавил, что лучше не выпивать при детях и не наливать им детское шампанское — это формирует модель поведения по употреблению спиртного.

Врачи напомнили, что регулярное употребление алкоголя может привести к зависимости.

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