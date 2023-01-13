Подмосковье 13 января 2023, 20:20 Главный нарколог Подмосковья призвал отказаться от алкоголя на Старый Новый год

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Главный нарколог Московской области напомнил местным жителям, что при праздновании Старого Нового года лучше отказаться от алкоголя. Врач считает, что вместо жареной пищи и сладкого можно насладиться запеченным мясом, а также орехами и сухофруктами.

«Напомню, что безопасной дозы спиртного просто не существует, и это совсем недавно было в очередной раз доказано учеными», — заявил главный внештатный специалист и психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

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По его словам, праздничный ужин можно сделать легким, избегая сладкого и жареного. Особенно осторожными следует быть тем, кто решил вести здоровый образ жизни.

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«Хочется напомнить, что даже один день, когда вы выпиваете алкоголь, может выбить вас из строя и снова вернуть к вредным привычкам и зависимостям, — отметил специалист.

Холдин уверен, что Старый Новый год можно встретить по новым правилам — без алкоголя и с полезной едой.

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