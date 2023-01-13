13 января 2023, 20:20
Главный нарколог Подмосковья призвал отказаться от алкоголя на Старый Новый год
Главный нарколог Московской области напомнил местным жителям, что при праздновании Старого Нового года лучше отказаться от алкоголя. Врач считает, что вместо жареной пищи и сладкого можно насладиться запеченным мясом, а также орехами и сухофруктами.
«Напомню, что безопасной дозы спиртного просто не существует, и это совсем недавно было в очередной раз доказано учеными», — заявил главный внештатный специалист и психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
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По его словам, праздничный ужин можно сделать легким, избегая сладкого и жареного. Особенно осторожными следует быть тем, кто решил вести здоровый образ жизни.
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«Хочется напомнить, что даже один день, когда вы выпиваете алкоголь, может выбить вас из строя и снова вернуть к вредным привычкам и зависимостям, — отметил специалист.
Холдин уверен, что Старый Новый год можно встретить по новым правилам — без алкоголя и с полезной едой.
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