Подмосковье 07 июля 2023, 15:00 Главный нарколог Подмосковья Холдин предостерег от купания в нетрезвом виде

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Купание в водоеме не стоит совмещать с распитием алкогольных напитков. Об этом напомнил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин. Спиртное нередко становится причиной несчастных случаев на воде.

«Даже небольшое количество алкоголя во время купания может привести к трагедии. В состоянии опьянения человек неадекватно оценивает свои силы. Во время плавания все рефлексы притупляются, чувство страха за здоровье и жизнь пропадает. Все это может привести к утоплению», — отметил Холдин.

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Кроме того, в воде происходит резкий перепад температур, который оказывает влияние на сосуды и сердечно-сосудистую систему. Если человек пьян, это может привести к внезапной смерти. Медики напоминают, что алкоголь и отдых на воде — вещи несовместимые.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре. На ней уже появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов.

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