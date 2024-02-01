Подмосковье 01 февраля 2024, 15:27 Главный нарколог Подмосковья Холдин напомнил, что любое количество алкоголя вредно для здоровья Unsplash

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Употребление алкоголя даже в небольших дозах может привести к развитию раковых заболеваний, рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. Он также посоветовал заниматься спортом, чтобы избежать проблем со здоровьем.

По словам Виталия Холдина, люди, регулярно злоупотребляющие спиртными напитками, в большей степени подвержены риску появления злокачественных новообразований. В особенности систематическое потребление алкоголя способствует увеличению вероятности развития рака желудочно-кишечного тракта.

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Специалист отметил, что употребление алкоголя препятствует усвоению организмом многих витаминов, минералов и других полезных веществ, которые необходимы для защиты от рака.

«Такой обессиленный организм становится мишенью для онкологических заболеваний», — подчеркнул Холдин.

Он добавил, что не существует безопасной дозы спиртного, и порекомендовал отказаться от употребления алкоголя, чтобы снизить риск возникновения рака. Кроме того, следует улучшить режим питания и отдыха, а также заниматься физическими упражнениями, чтобы организм был более устойчивым к стрессам.

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