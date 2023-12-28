Подмосковье 28 декабря 2023, 13:07 Главный нарколог Подмосковья Холдин дал рекомендации для избежания головной боли после Нового года Фото: unsplash.com

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Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин дал рекомендации, как легче пережить новогодние праздники с алкоголем. По его словам, лучше вовсе отказаться от спиртного.

Если человек все же решил встретить праздник с горячительным, то лучше пить слабоалкогольные напитки, например, сухое вино или шампанское брют.

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«Не выпивайте бокал на голодный желудок, чтобы быстро не опьянеть. За пару часов до застолья съешьте что-то из фруктов или овощей. Запивайте алкоголь водой, чтобы снизить его концентрацию, и не забывайте о том, что только в маленьких дозах алкоголь поддерживает хорошее настроение, это может быть фужер шампанского или бокал вина», — уточнил Холдин.

По его словам, лучше сделать акцент на общении с родными и друзьями, веселиться и танцевать. Новогодними блюдами следует наслаждаться без спешки.

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