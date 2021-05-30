Главный музей Вооруженных сил России возведут в Подмосковье к 80-летию Победы

Главный музей Вооруженных сил России планируют построить в парке «Патриот» в Кубинке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Музейный комплекс планируют построить к 80-летию Победы. И — что важно — все, что уже сделано, тоже сохранится», — говорится в сообщении.

На базе главного музея ВС России, предварительно, будут проводить подводные экскурсии, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Также могут появиться экспозиция «Совет в Филях» и фрагмент Сталинградской битвы.

«А также все, что связано с морем, с водой, под водой: и водолазное снаряжение, и оружие, и мины разных времен, и торпеды. Надеемся, получится сделать и экскурсии под водой», — рассказал Шойгу.

По его словам, строительство музея не предполагает перевоза экспонатов, а также закрытия действующих комплексов и выставочных площадок на военную тематику.

«Сейчас начнут копать и ковырять — вместо чего? Не вместо чего! Это огромный музейный комплекс, который объединит в себе все то, что у нас сегодня есть, и все то, что должны увидеть люди. Мы не собираемся ничего ни закрывать, ни переносить», — пояснил глава Минобороны.

Ранее Шойгу представил президенту России Владимиру Путину макет нового главного музейного комплекса Вооруженных сил. Музей сконструируют в виде звезды. В каждом ее луче будут показывать исторические ценности времен Бородинского сражения, обороны Брестской крепости, Сталинградской битвы, Куликовского сражения. Тематика будет обновляться каждые полгода. Площадь будущего музея — 150 тысяч квадратных метров.

К 75-летнему юбилею Победы в парке «Патриот» возвели главный храм Вооруженных сил.