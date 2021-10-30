Главный корпус стационара отремонтировали в Павловском Посаде

Работы по капремонту главного корпуса стационара завершили в Павлово-Посадской больнице. Об этом рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

В ходе капитального ремонта в здании были проведены внутренние и внешние отделочные работы. В больнице обновили фасад, окна, двери и системы коммуникаций.

«Для нас было важно, чтобы ремонтные работы не влияли на оказание медицинской помощи пациентам, поэтому ремонт проводился поэтапно. За это время удалось полностью отремонтировать главный стационарный корпус больницы», — сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

В стационаре развернуто 272 койки. В ходе ремонта его оснастили новой мебелью, в том числе кроватями и прикроватными тумбочками.

В главном корпусе стационара Павлово-Посадской больницы работают неврологическое, кардиологическое, терапевтическое, травматологическое, урологическое и другие отделения.