Подмосковье 19 июня 2023, 13:37 Главный коллектор в Солнечногорске капитально отремонтируют к 2024 году

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Капитальный ремонт главного коллектора в Солнечногорске завершится во 2-м квартале 2024 года. Сегодня работы на объекте выполнены на 30%.

Подрядная организация ООО «Стайлгрупп» завершила подготовительный этап работ. Сейчас на объекте строят стартовый и приемный котлованы для предстоящей замены коммуникаций и прокладки рабочей трубы. Всего рабочие отремонтируют участок протяженностью 1,2 километра, заменят трубопровод и построят 22 новых канализационных колодца.

По словам заместителя главы администрации городского округа Солнечногорск Романа Назарова, этот проект будет реализован при поддержке губернатора Андрея Воробьева в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

После ремонта более 50 тысяч жителей будут получать качественные коммунальные услуги, а подвалы домов на Набережной, Красной и Рабочей улицах останутся сухими даже в период весенних паводков и сильных дождей.

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