Подмосковье 01 декабря 2022, 09:32 Главный каток в Мытищах откроют 1 декабря

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Главный каток в Мытищах начнет работу около дворца культуры «Яуза» с 1 декабря. На торжественном открытии выступят фигуристы спортивной школы «Авангард», затем пройдет матч с участием мытищинских хоккейных команд. В 19:00 начнутся бесплатные сеансы массового катания.

Отдыхать на катке одновременно смогут до 150 человек. Все сеансы будут бесплатные. Для удобства жителей предусмотрены точки питания, аренда коньков, музыка и множество активностей.

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«Каток представляет из себя пространство с искусственным льдом, площадью более 1800 квадратных метров. Будет установлено дополнительное освещение, а также остекление и профессиональные борты», — рассказал директор МКУ «Управление благоустройства городского округа Мытищи» Дмитрий Петрухин.

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Каток с искусственным льдом будет оборудован системой айсматов и холодильной установкой. Это позволит посещать его независимо от капризов погоды.

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