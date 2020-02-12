Главный кардиолог Московской области Альфия Дроздова провела осмотр детей с патологиями в Можайске

Главный детский кардиолог Московской области Альфия Дроздова приехала в Можайск, чтобы провести прием в городской поликлинике. Это один из этапов выполнения программы «Доступная кардиология». Для жителей отдаленных городов это уникальная возможность не только проконсультироваться с ведущим специалистом, но и получить направление в детский клинический центр в Мытищах.

Альфия Дроздова — заведующая педиатрическим отделением клинического центра в Мытищах приехала в Можайск ради нескольких сложных случаев. Кажется, один и тот же алгоритм со всеми пациентами. Но вдруг ее взгляд останавливается на какой-то точке в мониторе. Несколько плавных движений. Медсестра мгновенно записывает все показания. Для непосвященного — просто поток труднопроизносимых слов, за которым бьется сердце ребенка. Небольшая легочная регургитация. По ней, кстати, можно считать среднее давление в легочной артерии.

Рядом с Альфией Дроздовой Инна Пазухина. Она — врач функциональной диагностики. Своего кардиолога в Можайске нет. И порой ей приходится не только диагностировать, но и давать рекомендации, в том числе, при сложных случаях. Поэтому на приеме она неотрывно следит за действиями коллеги.

Источник фото: телеканал «360»

«В правое впадают все полые вены и нижняя полая вена, что легочные вены впадают в левое предсердие. Перегородки межсердные и межжелудочковые. Что центральный клапан — это трехстворка и не путаем», — сказала Альфия Дроздова, заведующая первым педиатрическим отделением МОКДЦД (г. Мытищи).

Не отрываясь от монитора переносного аппарата УЗИ, Альфия Дроздова рассказывает о доступной кардиологии как программе. Отдаленные регионы. Сложные случаи. Направления в ведущие центры страны. А еще — передача опыта.

«Мы можем на месте в такой тесной профессиональной камерной обстановке обсудить те моменты, которые многих, может быть, беспокоят. Мы поделимся своими навыками, своим опытом работы. Они зададут свои животрепещущие вопросы», — сказала Альфия Дроздова, заведующая первым педиатрическим отделением МОКДЦД (г. Мытищи).

В рамках январских поручений губернатор Московской области Андрей Воробьев велел организовать наблюдение за пациентами с хроническими болезнями сердца на местах, в каждом муниципалитете. И маленькие пациенты здесь не исключение.

«Я прицельно буду обращать внимание на расширение коронарного конуса. Прицельно буду рассматривать предсердия с целью выявления аномалий каких-то, то есть что могло вызвать такую аритмогенную активность», — сказала Инна Пазухина, врач функциональной диагностики.

Поговорить с Инной телеканалу «360» удалось случайно. Она вышла пригласить следующего по записи пациента. У Толи врожденный порок сердца. Ему очень хочется заниматься футболом. Врачи не разрешают. Наблюдается с раннего детства в Москве. Пока его состояние без улучшений.

«Раз в год нам делать ЭКГ обязательно. И через год или, по состоянию, холтер одевать. И УЗИ сердца», — сказала Ирина Макарова, мама пациента Толи Макарова.

Альфия Измайловна сравнивает показатели последних ЭКГ. Предлагает приехать в мытищинский центр. Выход есть. Толя сможет раз и навсегда забыть о проблемах с сердцем.

Источник фото: телеканал «360»

«Под воздействием радиочастотного импульса убираются все эти проявления, убирается проаритмический субстрат и, в принципе, как бы восстанавливается нормальное проведение и все, вы живете полноценной жизнью», - сказала Альфия Дроздова, заведующая первым педиатрическим отделением МОКДЦД (г. Мытищи).

Ради этой полноценной жизни не придется собирать анализы, записываться, ждать и снова и снова ездить в Москву.

После осмотра пациент получил бланк с результатами — порядка 20 показателей. С ним пациент направляется к своему педиатру и получает направление в Мытищи для дальнейшего лечения.