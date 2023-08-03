Подмосковье 03 августа 2023, 16:28 Главный канализационный коллектор в Солнечногорске отремонтируют к январю пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Капитальный ремонт главного канализационного коллектора в Солнечногорске закончат на два месяца раньше запланированного срока. Работы завершат к 1 января 2024 года.

Организация ООО «Стайлгрупп» отремонтирует и заменит трубы на участке протяженностью более километра и построит 22 новых канализационных колодца. Подрядчик уже запустил временную наземную напорную трассу для водоотведения на период ремонтных работ.

Сейчас специалисты в круглосуточном режиме меняют изношенные трубы. Для этого используют спецоборудование.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков побывал на объекте вместе с депутатом Олесей Тыщенко.

«Главный коллектор, расположенный вдоль Екатерининского канала, построен в 60-х годах, и он уже давно выработал свой ресурс. <…> В ходе встречи с подрядчиком дополнительно обсудили вопрос о досрочном завершении ремонта — до 1 января 2024 года, это на два месяца ранее установленных сроков», — рассказал Константин Михальков.

Он добавил, что после реконструкции коллектора качество коммунальных услуг улучшится у более чем 50 тысяч жителей. Проект реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

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