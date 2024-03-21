Подмосковье 21 марта 2024, 20:03 Главный канализационный коллектор в Солнечногорске капитально отремонтируют к концу апреля Источник фото: Валентина Максимова

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Капитальный ремонт главного канализационного коллектора в Солнечногорске близится к завершению. Работы выполнены уже на 65%.

По словам мастера участка ООО «Стайл групп» Андрея Кокарева, сейчас идет мобилизация комплекса.

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«Занимаемся микротоннелированием. Комплекс переносим с точки К14 на точку К11, 300 метров уже прошли. Осталось еще 150 метров. Это нужно для того, чтобы пройти под землей и смонтировать трубу», — рассказал Кокарев.

Строители отремонтируют участок протяженностью 1216,9 метров и заменят рабочий трубопровод, а также построят 22 новых канализационных колодцев.

Капитальный ремонт коллектора поможет устранить проблему подтоплений на улицах Набережной, Красной и Рабочей.

Работы планируется завершить к концу апреля.

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