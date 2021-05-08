Главный храм ВС РФ в Подмосковье стал одним из самых посещаемых в России

Самым посещаемым храмом РПЦ стал патриарший собор Воскресения Христова в парке «Патриот». Он имеет статус Главного храма Вооруженных сил РФ. Об этом рассказал председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«За год, прошедший с момента освящения этого храма святейшим патриархом Кириллом, он превратился в один из самых посещаемых храмов РПЦ. Десятки и сотни тысяч людей приходят сюда и для того, чтобы полюбоваться его внешним и внутренним убранством, и, конечно, для того, чтобы принять участие в богослужениях», — рассказал он.

Митрополит рассказал, что богослужения в нем совершаются регулярно. Среди прихожан храма много военнослужащих. Музейно-храмовый комплекс был открыт 22 июня в присутствии президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу.

В воскресенье, 9 мая, в парке «Патриот» на экранах соборной площади Главного храма Вооруженных сил будет идти прямая трансляция парада Победы. С 18:30 до 22:00 в честь праздника состоится большой концерт, где с песнями военных лет выступят группа «Кватро», Валерия Ланская, арт-группа «Soprano Турецкого», народная артистка России Хибла Герзмава, а также народный артист России Сергей Безруков. В конце прогремит салют.

В пресс-службе напомнили, что музейный комплекс «Дорога памяти» будет работать для всех желающих с 09:00 до 00:00. Около входа на территорию комплекса будет развернута специальная выставка военной техники.