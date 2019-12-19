Главный хоккеист Воскресенска провел для пенсионеров мастер-класс

Программа «Активное долголетие» очень популярна в Воскресенске. Пенсионеры решили открыть здесь целое хоккейное движение. И зародилось оно тут неспроста, ведь Воскресенск — родина подмосковного хоккея.

Источник фото: телеканал «360»

На коньки пенсионеры встали, но вот в сам хоккей играть не умеют. Поэтому попросили мастер-класс. И провел занятие с участниками «Активного долголетия» заслуженный тренер России Борис Веригин.

Свою спортивную карьеру мужчина начал в местной хоккейной школе «Химик», которой в этом году исполнилось 100 лет.

«Я считаю, что они молодцы. Выходят на лед. Для меня, конечно, большое удовольствие, что ребята и, главное, ветераны играют в хоккей», — отметил Борис Веригин, тренер, мастер спорта.

Источник фото: телеканал «360»

Для Сергея Николаевича попасть на мастер-класс особенно важно. Ведь именно он — тот самый активный долгожитель, который предложил открыть хоккейное движение для тех, кому за 60 в рамках программы «Активное долголетие».

«У нас девять групп уже создано. А хоккеистов нет. Это будет десятая группа наша в клубе здоровья. И уже есть претенденты. У меня здесь 17 человек изъявили желание. Я думаю, будет больше», — уточнил Сергей Прохоров, пенсионер.

Хоккей не обошел стороной и прекрасных леди. Главным украшением занятия стали цветущие и задорные бабушки.

«Сначала было очень страшно, когда вышла, потому что искусственный лед никогда не пробовала. А потихоньку обретаешь уверенность. Причем вот мужчины, возраст одинаковый, и я понимаю, как они заряжаются, и ты заряжаешься вместе с ними. Это очень нужно, хотя и немножко страшно», — поделилась эмоциями Наталья Тройникова, пенсионерка.

Источник фото: телеканал «360»

Атмосфера на занятии — просто вулкан адреналина. Новоиспеченные спортсмены стучали клюшками, забрасывали шайбы и набирали впечатляющую скорость.

Но одним мастер-классом не обошлось. После хоккея всех пенсионеров ждала интересная экскурсия по музею местной хоккейной команды «Химик».

Каждый угол этого здания — одна большая история. Вроде только общались с Веригиным на льду, а тут уже висит его портрет и биография. И, конечно, история «Химика». Команде в этом году было 66 лет. Вот такой интересный, насыщенный эмоциями и знаниями день получился у участников «Активного долголетия». Из этого следует одно — спорту все возрасты покорны. Ограничений нет — есть только сильное желание жить и ставить рекорды долголетия.