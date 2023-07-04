Подмосковье 04 июля 2023, 09:09 Главный дом усадьбы Кривякино в Воскресенске отреставрируют к осени

Читать 360tv в

Реставрация идет в главном доме усадьбы Кривякино. Работы планируется завершить в этом году.

Реставрация здания усадьбы ведется по государственной программе «Культура и туризм Подмосковья». На проведение работ выделено 39,8 миллиона рублей.

Строители не только восстановят интерьеры и фасад дома. Они еще сделают отмостку, тепло-, гидро- и звукоизоляцию, а также покроют огнезащитным составом деревянные конструкции кровли.

«Посмотрел, как выполняются ремонтно-реставрационные работы по фасадам и интерьерам. Подрядчик должен успеть завершить работы осенью», — написал в своем Telegram-канале глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Ранее при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева был благоустроен парк усадьбы Кривякино.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».