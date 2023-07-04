04 июля 2023, 09:09
Главный дом усадьбы Кривякино в Воскресенске отреставрируют к осени
Реставрация идет в главном доме усадьбы Кривякино. Работы планируется завершить в этом году.
Реставрация здания усадьбы ведется по государственной программе «Культура и туризм Подмосковья». На проведение работ выделено 39,8 миллиона рублей.
Строители не только восстановят интерьеры и фасад дома. Они еще сделают отмостку, тепло-, гидро- и звукоизоляцию, а также покроют огнезащитным составом деревянные конструкции кровли.
«Посмотрел, как выполняются ремонтно-реставрационные работы по фасадам и интерьерам. Подрядчик должен успеть завершить работы осенью», — написал в своем Telegram-канале глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.
Ранее при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева был благоустроен парк усадьбы Кривякино.
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Реставрация
Воскресенск
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