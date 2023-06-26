Подмосковье 26 июня 2023, 23:13 Главный дом усадьбы Кривякино отреставрируют в Воскресенске Главное управление культурного наследия Московской области

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Главное управление культурного наследия Московской области выдало разрешение на реставрацию на объекте культурного наследия федерального значения «Усадьба „Кривякино“, XVIII–XIX вв.: главный дом, середина XVIII в.». Памятник находится на улице Лермонтова, 5 в Воскресенске.

Специалистам предстоит покрасить фасады, привести в порядок козырьки и выступающие элементы фасадов, восстановить чердачные окна, штукатурку в интерьерах, устроить отмостки.

Усадьба сформировалась в XVIII веке на берегу Москвы-реки в Коломенском уезде Московской губернии. Объект сменил много владельцев, много раз дробился на мелкие части.

В состав ансамбля усадьбы Кривякино помимо главного дома включили два флигеля и парк с прудами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что работы по благоустройству реки Осетр в Зарайске завершат осенью.

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