Главный документ зимы получили 28 округов Подмосковья

В Московской области 28 муниципалитетов получили главный документ грядущей зимы — акт о готовности к отопительному периоду. Об этом сообщили в Минэнерго Подмосковья.

Комиссия центрального управления Ростехнадзора по оценке готовности к отопительному периоду проверила и положительно оценила работу 28 из 60 муниципалитетов Подмосковья. В 32 городских округах продолжается работа по проверке документации и устранению замечаний.

Котельники в этом году первыми предоставили все нужные документы и получили акт о готовности к отопительному периоду, который нужен для получения паспорта. Каждый муниципалитет должен отчитаться о готовности до 15 ноября.

«Справедливые требования, которые предъявляются членами комиссии, имеют целью обеспечить надежное и бесперебойное снабжение коммунальными ресурсами жителей региона», — заявил глава Минэнерго Подмосковья Александр Самарин.

Министр также указал, что в организации этой работы большую роль сыграло межведомственное соглашение с ЦУ Ростехнадзора, которое позволило грамотно выстроить взаимодействие с органами местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье уже девять тысяч домов получили газ по программе социальной газификации.