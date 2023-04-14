Подмосковье 14 апреля 2023, 17:43 Минздрав Подмосковья напомнил об ограничениях в езде на электросамокатах и запрете на вейпы для детей Unsplash

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Дети до 14 лет не должны пользоваться электросамокатами — об этом в эфире программы «Область перемен» напомнил главный внештатный детский травматолог-ортопед Подмосковья Александр Григорьев. Его коллега — психиатр-нарколог Виталий Холдин — рассказал о положительном эффекте ограничительных мер на курение.

Опасное развлечение

По данным ВОЗ, каждый год из-за несчастных случаев в мире погибают около миллиона детей до 18 лет. Эту печальную статистику регулярно пополняют электросамокаты, поэтому законы ограничивают использование таких транспортных средств. Например, электросамокатами нельзя пользоваться детям до 14 лет, нельзя ездить на них в дождь или вдвоем. Однако если травмы избежать не удалось, важно помнить о правилах оказания первой помощи.

«Если мы видим, что ребенок получил серьезную травму, не может двигать рукой или ногой, потерял сознание, ребенка нужно уложить в удобное положение и не пытаться ничего поправить. Нужно сразу вызывать скорую помощь и спокойно ждать, пока врачи окажут квалифицированную медицинскую помощь», — напомнил главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Подмосковья Александр Григорьев

Есть эффект

Ровно 10 лет назад в России ввели закон, который запретил курение во всех общественных помещениях. Это положительно сказалось на статистике и на общем здоровье нации.

«Закон касается не только запрета, он касается и демонстрации продукта на витринах, рекламы в соцсетях. Главное — закон должен пресечь популяризацию курения среди несовершеннолетних», — отметил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.

Теперь в России введен полный запрет на продажу вейпов несовершеннолетним, и от этого закона тоже ожидается хороший эффект. Например, когда три года назад перестали продавать подросткам снюсы, это хорошо повлияло на общую ситуацию. Холдин отметил, что «о снюсах уже давно никто не говорит».

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