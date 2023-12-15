Подмосковье 15 декабря 2023, 12:01 Главный детский травматолог Подмосковья Александр Григорьев рассказал об опасности катания на тюбингах Unsplash

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Ребенок в возрасте 14 лет поступил в Московскую областную детскую травматолого-ортопедическую больницу после неудачного катанию на «ватрушке» с переломом бедра. О том, как обезопасить зимний отдых, рассказал главный детский травматолог Подмосковья Александр Григорьев.

Пострадавшему подростку провели операцию и установили титановые пластины. Сейчас он чувствует себя хорошо, но впереди — долгая реабилитация.

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«После полного восстановления ребенку будет проведена повторная операция для удаления металлических конструкций. К сожалению, с началом зимы такие пациенты поступают к нам все чаще. Недавно мы прооперировали 13-летнего ребенка с переломом плечевой кости, сопоставили отломки и зафиксировали их», — сказал врач.

Тюбинг кажется безопасным и легким в управлении, но из-за небольшого веса, он может набрать высокую скорость. Кроме того, «ватрушки» сложны в управлении. Врачи отметили, что лучше для зимнего досуга выбрать санки и не забывать об осторожности и внимательности.

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