Подмосковье 19 марта 2024, 13:27 Главный детский травматолог Подмосковья Александр Григорьев напомнил об опасности электросамокатов Пресс-служба Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы

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Электросамокаты относятся к средствам индивидуальной мобильности. Их скорость может достигать более 25 километров в час. Главный детский травматолог Московской области Александр Григорьев напомнил, что электроопасность несут опасность как для тех, кто управляет ими, так и для пешеходов.

«Зачастую это серьезные многооскольчатые или даже открытые переломы, сочетанные травмы, когда повреждения имеются в двух и более анатомических областях. Такие травмы очень долго и очень трудно лечить», — отметил Григорьев.

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Восстановление после увечий занимает длительное время — до полугода или даже года. Самые распространенные травмы при падении с самокатов или столкновения с ним: черепно-мозговые травмы, переломы челюсти, переломы ключицы и другие.

«Советую отказаться от передвижения на электросамокатах, но если вы не можете этого сделать, то не передавайте управление детям и подросткам, не катайтесь вдвоем, тем более, втроем», — заключил врач.

Берегите себя и окружающих Вас людей. Помните, что травму проще предупредить, чем лечить.

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