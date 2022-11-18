Подмосковье 18 ноября 2022, 14:23 Главный детский кардиолог Подмосковья проведет прием в Волоколамске 21 ноября

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По проекту «Доступная кардиология» 21 ноября в Волоколамске состоится прием юных пациентов главным детским кардиологом Подмосковья Альфии Дроздовой. Она — руководитель детского кардиологического отделения Научно-исследовательского клинического института детства.

Альфия Дроздова рассказала, что в Волоколамске осмотрят свыше 30 маленьких пациентов, которым уже поставили диагноз или только подозревают патологию.

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«При необходимости дети будут направлены для прохождения более углубленной диагностики или на госпитализацию. Такие выезды позволяют уточнить диагноз, выбрать эффективную тактику лечения и необходимую маршрутизацию», — добавила она.

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Проект «Доступная кардиология» стартовал в Подмосковье 30 ноября 2019 года в Серпухове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что программу срочного ремонта медучреждений завершат до конца года. В эту работу включили глав округов, Минздрав и строителей.

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