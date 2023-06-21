Подмосковье 21 июня 2023, 15:50 Главный детский кардиолог Подмосковья Альфия Дроздова провела прием в Солнечногорске

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Главный внештатный детский кардиолог Московской области и заведующая детским кардиологическим отделением НИКИ детства Альфия Дроздова провела прием в Солнечногорска. В детской поликлинике с доктором встретились 11 пациентов со сложными кардиологическими случаями.

Вместе со специалистами из Солнечногорска Альфия Дроздова назначила детям актуальную терапию. Также обсуждалась возможность плановой госпитализации в кардиологическое отделение НИКИ детства.

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«С 2019 года был запущен проект „Доступная кардиология“, когда я поставила своей целью поездить и посмотреть на местах, как работают специалисты в отдаленных районах Московской области. <…> В Солнечногорске есть детский кардиолог, который принимает давно и успешно. Поэтому цель моего приезда — увидеть место, где хорошо организована детская кардиологическая служба и узнать мнение специалистов», — сказала Альфия Дроздова.

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