Главный детский кардиолог Подмосковья бесплатно проведет осмотр в Волоколамске 27 апреля

Во вторник, 27 апреля, в Волоколамск приедет главный детский кардиолог Подмосковья Альфия Дроздова. Она бесплатно примет маленьких пациентов с патологиями сердечно-сосудистой системы.

Прием состоится в детской поликлинике Волоколамской ЦРБ. Это часть проекта «Доступная кардиология».

Осмотр пациентов вместе с педиатрами и кардиологами Видного поможет уточнить диагнозы и выбрать эффективную тактику лечения Альфия Дроздова.

Врач примет детей с сердечно-сосудистыми патологиями или подозрением на их наличие. Затем состоится семинар-тренинг для педиатров о лечении пациентов с врожденными пороками сердца.

«Всего мы планируем осмотреть около 30 ребят», — рассказала Альфия Дроздова.

Ранее главный детский кардиолог Подмосковья побывал уже в десяти городских округах. До конца года выезды запланировали в Солнечногорск, Фрязино, Рошаль и Луховицы.