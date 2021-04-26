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    26 апреля 2021, 13:56

    Главный детский кардиолог Подмосковья бесплатно проведет осмотр в Волоколамске 27 апреля

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Во вторник, 27 апреля, в Волоколамск приедет главный детский кардиолог Подмосковья Альфия Дроздова. Она бесплатно примет маленьких пациентов с патологиями сердечно-сосудистой системы.

    Главный детский кардиолог Подмосковья бесплатно проведет осмотр в Волоколамске 27 апреля | Изображение 1

    Прием состоится в детской поликлинике Волоколамской ЦРБ. Это часть проекта «Доступная кардиология».

    Осмотр пациентов вместе с педиатрами и кардиологами Видного поможет уточнить диагнозы и выбрать эффективную тактику лечения

    Альфия Дроздова.

    Врач примет детей с сердечно-сосудистыми патологиями или подозрением на их наличие. Затем состоится семинар-тренинг для педиатров о лечении пациентов с врожденными пороками сердца.

    «Всего мы планируем осмотреть около 30 ребят», — рассказала Альфия Дроздова.

    Ранее главный детский кардиолог Подмосковья побывал уже в десяти городских округах. До конца года выезды запланировали в Солнечногорск, Фрязино, Рошаль и Луховицы.