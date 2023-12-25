Подмосковье 25 декабря 2023, 15:57 Главный детский госпиталь Подмосковья будет носить имя Леонида Рошаля Фото: https://t.me/MinterMO

Читать 360tv в

Главный детский госпиталь Московской области будет носить имя Леонида Рошаля. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Строительство объекта в Красногорске завершат в марте следующего года, сообщили в Telegram-канале министерства территориальной политики региона.

В больнице площадью 114 тысяч квадратных метров предусмотрели профильные отделения на 420 коек, 42 койки реанимации, консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену, 28 профилей медицинской помощи, 14 стационарных отделений, 27 операционных и вертолетная площадка.

Реклама

Леонид Рошаль является почетным гражданином Московской области, Герой труда России, детский доктор мира.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».