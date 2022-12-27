Подмосковье 27 декабря 2022, 12:01 Главный Дед Мороз страны поздравил детей из Солнечногорска с Новым годом

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Главный Дед Мороз страны приехал из Великого Устюга в Солнечногорск, чтобы поздравить детей с Новым годом. Он посетил социально-реабилитационный центр и навестил две многодетные семьи.

Программа была насыщенная. Сначала с праздничной программой зимний волшебник приехал в социально-реабилитационный центр к особенным детям.

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«Любой ребенок верит в чудо. Сегодня это самый настоящий Дед Мороз. Даже родители обрадовались такому. Дети очень счастливы, веселые, позитивные. Мы рады, что в городе помнят про всех детей», — отметила представитель «Всероссийской организации родителей детей-инвалидов» Елена Новикова.

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После Дед Мороз заглянул в гости к двум многодетным семьям.

Вскоре все жители Солнечногорска смогут встретиться с зимним волшебником. На набережной озера Сенеж со 2 по 7 января будет работать резиденция Деда Мороза.

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