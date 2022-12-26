Подмосковье 26 декабря 2022, 09:35 Главный архив Подмосковья показал, как праздновали Новый год в прошлом веке

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Главный архив Подмосковья представил снимки празднования Нового года жителями региона 50-60-х годов прошлого века. На них дети готовятся к встрече с Дедом Морозом, выбирают елку в лесу и украшают ее праздничными игрушками, большинство из которых сделаны своими руками.

Как сообщили в архиве, многие новогодние традиции уходят глубоко в прошлое. Так, первые елочные базары в крупных городах стали открывать с XIX века. Деревья украшали бумажными игрушками, сладостями и фруктами, а позже — мишурой.

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В 1918 году украшать елку и отмечать праздник стали 31 декабря. Именно тогда появилась традиция поздравлений от Деда Мороза и Снегурочки.

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