12 октября 2020, 20:56
Главный архитектор Подмосковья оценил идею о строительстве многоэтажек из дерева
Архитектор Московской области Александра Кузьмина обсудила с «Радио 1» предложение строить многоэтажки из дерева, чтобы придать региону уникальность.
По мнению Кузьминой, есть определенные плюсы в деревянном многоэтажном домостроении. В качестве примера она привела Норвегию и Канаду.
«Я думаю, что деревянное домостроение имеет свои реальные перспективы, в первую очередь, за счет всесезонности строения и за счет того, что у него высокий уровень экологичности», — обратила внимание специалист.
Она предположила, что среднеэтажное жилищное строительство из древесины придет в страну через 10 лет.