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    12 октября 2020, 20:56

    Главный архитектор Подмосковья оценил идею о строительстве многоэтажек из дерева

    Артур Блянихов

    Архитектор Московской области Александра Кузьмина обсудила с «Радио 1» предложение строить многоэтажки из дерева, чтобы придать региону уникальность.

    По мнению Кузьминой, есть определенные плюсы в деревянном многоэтажном домостроении. В качестве примера она привела Норвегию и Канаду.

    «Я думаю, что деревянное домостроение имеет свои реальные перспективы, в первую очередь, за счет всесезонности строения и за счет того, что у него высокий уровень экологичности», — обратила внимание специалист.

    Она предположила, что среднеэтажное жилищное строительство из древесины придет в страну через 10 лет.