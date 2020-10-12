Главный архитектор Подмосковья оценил идею о строительстве многоэтажек из дерева

По мнению Кузьминой, есть определенные плюсы в деревянном многоэтажном домостроении. В качестве примера она привела Норвегию и Канаду.

«Я думаю, что деревянное домостроение имеет свои реальные перспективы, в первую очередь, за счет всесезонности строения и за счет того, что у него высокий уровень экологичности», — обратила внимание специалист.

Она предположила, что среднеэтажное жилищное строительство из древесины придет в страну через 10 лет.