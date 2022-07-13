Главный архитектор Подмосковья Кузьмина выступила на дискуссии о стройках

Главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина поучаствовала в дискуссии, которая прошла в московском парке Горького. Представители сферы встретились на площадке III Российской креативной недели, чтобы обсудить проблемы национального архитектурного кода.

Кузьмина отметила, что важно понять, для кого строятся современные города, каким будет россиянин будущего, какие у него будут образование, семья, работа и досуг, понять его потребности. Исходя из этого нужно разрабатывать проектные решения.

Источник фото: телеканал «360»

«Сейчас мы переходим к локальным центрам в городах, к мультифункциям территорий, так как на это есть запрос у современных жителей, которые хотят заниматься спортом на улицах, быть более мобильными, работать недалеко от дома. Важно то, что это будет архитектура для того самого человека, который сможет жить, работать, воспитывать детей в новой, созданной для него среде», — подчеркнула главный архитектор региона.

От произведений архитектуры нельзя спрятаться, ведь она окружает нас повсюду и имеет мощный потенциал культурного программирования территории, непрерывно воздействуя на людей Александра Кузьмина.

Так как Россия — многонациональная и большая страна, не может быть единого архитектурного кода. Он должен учитывать в себе традиции, менталитет и ландшафт места, рассказала Кузьмина.

Источник фото: телеканал «360»

Председатель правления Ассоциации проектировщиков Подмосковья Илья Машков добавил, что архитектурный код сравним с ДНК, ведь он хранит в себе информацию об особенностях городов.

Города, так же как и люди, являются сложными «организмами» и имеют свои отличительные особенности. Например, материал, из которого построены здания, — кирпич или камень — может стать архитектурным кодом города Илья Машков.

Депутат Мособлдумы Елена Николаева отметила, что роль главных архитекторов начала проявляться только сейчас, из-за чего в развитии российских городов были допущены ошибки, не учитывающие удобство разных групп населения.

«Необходимо продумать все сценарии, по которым живут люди: возможность быть пешеходом, велосипедистом, автомобилистом, мамой с коляской. Только когда мы обо всем этом подумаем, по-другому начнем принимать решения по развитию конкретного жилого квартала, города или региона», — подчеркнула она.

Источник фото: телеканал «360»

Посмотреть запись дискуссии можно на официальном сайте Российской креативной недели.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, какие общественные пространства благоустроят в Подмосковье в этом году. Работы пройдут в Клину, Химках, Наро-Фоминске, Королеве и других городах региона.