Подмосковье 06 марта 2023, 18:57 Главный архитектор Московской области стал судьей фестиваля в Ульяновске

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Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина возглавила жюри фестиваля «УЛЬЯНОВСК АРХ-2023», который проходил со 2 по 5 марта. На рассмотрение судей было представлено 60 архитектурных проектов в различных номинациях. В рамках мероприятия также состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса на «Лучшее архитектурное произведение 2022 года в городе Ульяновске».

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Работы на фестивале были представлены в следующих номинациях: «Архитектурное творчество студентов вузов, колледжей», «Объекты реставрации», «Архитектурные эскизы», «Архитектурные проекты» и «Архитектурные постройки».

«Архитектурный фестиваль и конкурс в Ульяновске — знаковое событие для всего региона. Это стимул для развития, повышения планки качества проектирования, мощный заряд для творчества и достижения новых профессиональных рубежей», — отметила Кузьмина.

Она также подчеркнула, что деловая программа фестиваля предоставила уникальную возможность для обмена опытом. В один из дней фестиваля прошло заседание совета главных архитекторов субъектов России и муниципальных образований. На встрече главный архитектор Московской области поделился уникальным опытом Московского региона по формированию архитектурно-градостроительного облика и комфортной городской среды.

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