Эксклюзив 28 марта 2024, 09:44 Главный акушер-гинеколог Подмосковья объяснила успех проекта «Наша женская консультация» РИА «Новости»

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Подмосковный проект «Наша женская консультация» отметили на федеральном уровне. О его ключевых особенностях в интервью «360» рассказала главный акушер-гинеколог Московской области Ольга Серова.

«Задача максимум этого проекта на фоне снижения числа женщин репродуктивного возраста и снижения рождаемости, которую мы видим тотально по всей стране, все-таки постараться увеличить количество женщин, ставших на учет в наших женских консультациях. Главное — сохранить рождаемость на уровне прошлого года», — указала специалист.

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По словам Серовой, это непростая задача. Для ее реализации в проекте есть много разных блоков, которые работают на повышение доступности, качества обслуживания и комфорта консультаций.

Начиная с внешнего вида консультаций, приведения их к единому стандарту, удобной и понятной навигации, организации зон комфортного ожидания и регистратуры. Большое внимание уделяют общению с женщинами, добавила эксперт. Играет роль и быстрота постановки на учет по беременности — это можно сделать в удобный для себя день. И этот фактор тоже увеличивает доступность услуг женских консультаций.

Много есть других серьезных аспектов — сохранение беременности, если женщина сомневается, с ней общаются врач, психолог. Если она находится в трудной жизненной ситуации, ей тем более нужна поддержка. Ольга Серова главный акушер-гинеколог Московской области

«Мы привлекаем к этой работе и социальных работников, и некоммерческие организации. В частности, у нас есть проект с некоммерческой организацией „Дом для мамы“, который помогает женщинам в различных трудных ситуациях и материально, и морально, и с трудоустройством, и с жильем, решает разные проблемы, мешающие сохранению беременности», — добавила собеседница «360».

По словам Серовой, более 350 врачей Московской области проходят обучение по общению с женщинами в состоянии репродуктивного выбора. Его проводят психологи.

«Это очень важно, потому что первый, кто встречает женщину, — это врач — акушер-гинеколог, и от того, как он ее информирует, как поговорит применительно к жизненной ситуации, тоже многое зависит», — заключила специалист.