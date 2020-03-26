Губернатор Московской области Андрей Воробьев ответил на главные вопросы о самоизоляции в эфире «360». С четверга старших жителей и людей с хроническими болезнями попросили оставаться дома, чтобы не заразиться.

Если работающий пенсионер хочет взять больничный лист, то ему не нужно для этого идти в поликлинику. Человеку помогут по горячей линии 8 (800) 550-50-30 сделать все онлайн, а сам документ привезут на дом курьеры или волонтеры.

Для работающих мам, чьи дети до 12 апреля на каникулах, тоже есть решение. В Подмосковье организовали дежурные группы в детских садах и начальной школе. Об этом нужно спросить директора учреждения.

Если в условиях изоляции пенсионер не может пойти за продуктами, то есть специальный номер 8 (498) 602 84 50. Позвонив на него, нужно назвать свой муниципалитет — и оператор соединит с людьми, которые завозят продукты.

За это время мы с мэром [Москвы Сергеем Собяниным] выпустили порядка 10 постановлений. С завтрашнего утра всех, кому 65 исполнилось, мы попросили оставаться дома. Мы предусмотрели разного рода компенсации и самая обсуждаемая из них — те три тысячи, которые мы заплатили. Кто-то получил их уже сегодня Андрей Воробьев.

Среди мер поддержки числятся: единовременная выплата пожилым людям, продуктовые наборы школьникам, получавшим льготное питание, дистанционное оформление больничных, помощь с доставкой продуктов, доплаты врачам и медицинскому персоналу.

По словам губернатора, в Подмосковье коронавирусом болен 41 человек, семь вылечились. Скорость распространения заболевания в области гораздо ниже, чем, например, в Европе. Власти делают все, чтобы ситуация не ухудшилась. В числе этих мер: дезинфекция в общественном транспорте, приостановка программы «Активное долголетие», перевод детских садов на свободное посещение, а школ и вузов на дистанционное обучение, отмена всех массовых мероприятий, приостановка работы кинотеатров, клубов, развлекательных центров, игровых комнат, бань и общественных душевых.

Еще 18 марта власти региона призвали работодателей перевести своих сотрудников на удаленку, а граждан старше 65 лет попросили сидеть дома. С субботы, 28 марта, в Подмосковье закроют рестораны, бары и кафе, сохранив доставку. Временно прекратят работать объекты розничной торговли, за исключением аптек и магазинов, торгующих продовольственными товарами.