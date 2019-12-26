Губернатор Подмосковья назвал главные тезисы ежегодного обращения к жителям

Ежегодное обращение к жителям губернатора Московской области Андрея Воробьева состоится 29 января. Во время обращения глава региона подведет итоги работы областного правительства и расскажет о новых целях и задачах.

Андрей Воробьев в эфире «360» рассказал о темах, которые прозвучат во время обращения. Среди них, конечно, экономика.

«Мы озабочены тем, чтобы темпы экономики все-таки продолжали нас радовать, чтобы ни в коем случае не было снижения, потому что экономика — это дополнительные возможности. Рост экономики каждый год позволяет нам привлекать плюс 45-50 миллиардов рублей, а с растущим контингентом эти деньги направляются все на школы, на детские сады, на дороги», — отметил губернатор.

Еще одна тема — работа муниципальных органов власти. В этом вопросе региону помогают жители. Андрей Воробьев поблагодарил всех за активное пользование порталом «Добродел».

«Я хочу поблагодарить всех активных жителей, которые обращаются к нам, которые пишут, работают в „Доброделе“. Для нас это имеет колоссальное значение. 26 процентов нашего бюджета мы расходуем после голосования по 20 направлениям. Это тоже очень важно, когда жители говорят, что конкретно сделать сегодня в Звездном Городке или в Щелкове, в Ногинске или в Серпухове», — сказал губернатор.

Также в следующем году продолжат работать над национальными проектами, принятыми президентом Владимиром Путиным. До конца 2024-го в России планируют реализовать 13 направлений. Среди них «Здравоохранение», «Образование», «Экология».

«Будем закупать новое оборудование по нацпроекту президента и совершенствовать нашу медицину. В общем, будем делать так, чтобы каждый человек почувствовал перемены, перемены к лучшему», — заключил Андрей Воробьев.