Подмосковье 08 апреля 2024, 19:54 Главные медсестры больниц Подмосковья обменялись опытом внедрения стандартов качества ГБУЗ МО "МОКПТД"

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Практические занятия по темам «Лекарственная безопасность» и «Санитарно-противоэпидемический режим» прошли на базе стационара «Сукманиха» Московского областного противотуберкулезного диспансера 6 апреля. Под руководством главного внештатного специалиста по управлению сестринской деятельностью Минздрава Подмосковья Марата Ахметова в этих занятиях участвовали главные медицинские сестры областных больниц.

По словам главного врача Московского областного противотуберкулезного диспансера Сергея Смердина, встреча проведена в рамках проекта Министерства здравоохранения Подмосковья «Эффективный руководитель сестринской службы медицинской организации».

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Во время таких встреч коллеги обмениваются опытом работы, а также устанавливают личные контакты, что положительно влияет на работу всех медицинских организаций региона.

Проведение занятий возглавили главная медицинская сестра Московского областного противотуберкулезного диспансера Марина Брунова и старшая медицинская сестра стационара «Сукманиха» Татьяна Молодид.

На встрече участники поделились практическим опытом внедрения стандартов качества и безопасности медицинской деятельности. Они ознакомились с работой постовых, перевязочных, процедурных медицинских сестер стационара, а также с работой центрального стерилизационного отделения и участка по обращению с медицинскими отходами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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