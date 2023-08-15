Подмосковье 15 августа 2023, 23:25 Главные хиты сезона включили в обновленный плейлист «Лето в Подмосковье» на «Яндекс Музыке» Плейлист «Лето в Подмосковье» на «Яндекс Музыке» обновили Пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Насладиться последними неделями уходящего лета лучше всего под музыку. Танцевальные ритмы располагают для быстрых пробежек, а романтические баллады — под прогулки в парке. Чтобы последние недели августа прошли приятнее, в плейлист «Лето в Подмосковье» на сервисе «Яндекс Музыка» включили новые песни. Об этом сообщила пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Сборник обновили на 50%, включив туда 40 новых композиций, где каждый найдет для себя то, что ему по душе, начиная от танцевальных треков и проникновенных баллад, заканчивая легкими хитами.

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Среди исполнителей — лидеры чартов Кравц и Гио Пика, Anna Asti, A.V.G. и группа NLO. Именно их популярными композициями запомнится лето 2023 года. Главное, что всех их объединяет душевная атмосфера — главная ассоциация лета в Подмосковье.

Общая продолжительность плейлиста подойдет для прогулок в подмосковных парках, сбора урожая на даче и вдохновит на вечеринки для прощания с летом. Плейлист доступен в приложении «Яндекс Музыка». Лучше всего добавить его в свою коллекцию, чтобы осенью погрузиться в приятные воспоминания о событиях лета.