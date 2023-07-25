25 июля 2023, 12:57
Главные бухгалтеры Подмосковья обсудили бюджетную отчетность 2022 года
Главные бухгалтеры различных ведомств и органов Московской области обсудили бюджетную отчетность 2022 года. Об этом сообщили в министерстве экономики и финансов региона.
Замминистра Валерия Волкова рассказала о главных вопросах встречи.
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«Первое — это внедрение электронного архива. Работа с ним существенно сократит затраты на подготовку отчетности для передачи ее на хранение», — заявила Волкова.
По ее словам, обсуждались нововведения в части подсчета дебиторской задолженности. Сейчас этот вопрос находится на контроле министерства.
Отчетная кампания Подмосковья затронула около четырех тысяч муниципальных учреждений, более 400 органов местного самоуправления и другие ведомства.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории Подмосковья.
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Экономика
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