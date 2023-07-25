Подмосковье 25 июля 2023, 12:57 Главные бухгалтеры Подмосковья обсудили бюджетную отчетность 2022 года Фото: unsplash.com

Читать 360tv в

Главные бухгалтеры различных ведомств и органов Московской области обсудили бюджетную отчетность 2022 года. Об этом сообщили в министерстве экономики и финансов региона.

Замминистра Валерия Волкова рассказала о главных вопросах встречи.

Реклама

«Первое — это внедрение электронного архива. Работа с ним существенно сократит затраты на подготовку отчетности для передачи ее на хранение», — заявила Волкова.

По ее словам, обсуждались нововведения в части подсчета дебиторской задолженности. Сейчас этот вопрос находится на контроле министерства.

Отчетная кампания Подмосковья затронула около четырех тысяч муниципальных учреждений, более 400 органов местного самоуправления и другие ведомства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».