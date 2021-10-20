Главную улицу Шатуры благоустроят по просьбе жителей

Старейшую улицу Шатуры ждет благоустройство. Проспект Ильича — настоящий памятник истории города, который совсем не радует жителей своим внешним видом. Однако бывать там приходится часто: вдоль проспекта расположилось множество социально значимых объектов: школы, техникум, автовокзал, железнодорожная станция, музей и первая пожарная каланча.

Привести главную улицу в порядок попросили в эфире «360». Проспект Ильича требует масштабной реконструкции всего дорожного полотна, проезжей части, ремонта тротуаров, обустройства ливневой канализации.

«Хочется какой-то нарядности, чтобы мы как жители гордились, и приезжающие из других городов нам даже немного завидовали — как у нас здесь здорово и замечательно», — отметил житель Шатуры Дмитрий Капранов.

Жителей услышали — проспект получит новую жизнь. В планах благоустроить более 42 тысяч «квадратов» — сама улица станет шире и функциональнее. Кроме того, администрация подала заявку в фонд капремонта, чтобы привести в порядок здания вдоль проспекта.

«Хотим, чтоб появились велосипедные дорожки, пешеходные переходы тротуары — гораздо шире, чем сейчас. Естественно, озеленение, с ним тоже надо поработать», — отметил глава округа Алексей Артюхин.

Все изменения будут делать с учетом архитектурного облика района. Благоустройство начнут в следующем году — сейчас идет подготовка конкурсной документации. Работы в городском округе уже идут во многих знаковых местах. Недавно начали большое благоустройство набережной возле ГРЭС — оно рассчитано на три года. Но уже сейчас укрепили берега, положили асфальт и оборудовали освещение.