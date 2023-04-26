Подмосковье 26 апреля 2023, 16:23 Главную сцену в Центральном парке Лобни отремонтировали к майским праздникам

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Главную сцену Центрального парка культуры и отдыха в Лобне подготовили к майским праздникам. Ее отремонтировали, а нижний край площадки, где была старая роспись, выкрасили однотонным зеленым цветом. Скоро парк ждет масштабное обновление.

«Так как в майские праздники планируется большое количество мероприятий и сцена является центральной площадкой, было принято решение о ремонте», — рассказал директор парка культуры и отдыха городского округа Лобня Иван Перепелко.

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Напомним, в этом году в парке начнется масштабное благоустройство. Там появится новая зона для мероприятий с танцевальной площадкой, амфитеатром, новой сценой и кафе.

Кроме того, в парке построят новые места для отдыха, скейт-парк, детскую и смотровую площадки. Работы по обновлению парка завершатся в 2024 году.

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