Подмосковье 16 декабря 2023, 21:24 Главную новогоднюю елку зажгли во Фрязине Телеканал «360»

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На площади у ДК «Исток» во Фрязине состоялось торжественное открытие главной новогодней елки. Юные жители Фрязина и взрослые принесли игрушки, сделанные своими руками для зеленой красавицы, и все вместе нарядили ее.

«Очень радостно, небольшой морозец, идет снежок. Дети, как видите, веселые, счастливые. Наступает большой праздник. Я радуюсь за всех. За эту елку, за наших внучат, за жителей города Фрязино», — рассказала местная жительница Ирина Захарова.

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Пришедшие на площадь горожане увидели интермедию театральных коллективов ДК «Исток». Для них показали театрализованное представление «Бременские музыканты и Новый год».

«Спасибо большое за сегодняшнее мероприятие всему коллективу ДК „Исток“. Мы сегодня пришли на открытие новогодней елки. Я надеюсь, после такого шикарного представления, у нас в году всё будет замечательно. Всех с наступающим Новым годом», — поздравила еще одна жительница округа.

Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и Бременскими музыкантами, гости праздника, пели, танцевали, играли и веселились. А затем маленькие жители со всего округа собрались в хоровод и с помощью волшебных слов зажгли сказочные огни на новогодней елке.

В рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» ежегодно в регионе зимой проводятся праздничные мероприятия. В городских округах проходят развлекательные и спортивные события, а площадки проведения праздников украшают в едином стиле.

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