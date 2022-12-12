Подмосковье 12 декабря 2022, 06:19 Главную новогоднюю елку России спилят в Подмосковье ТАСС: елку для Кремля спилят в Волоколамском городском округе Подмосковья Пресс-служба губернатора Московской области

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Специальная комиссия выбрала новогоднюю елку, которую поставят на Соборной площади Кремля. Дерево спилят в Волоколамском городском округе Подмосковья, рассказали ТАСС в Управлении делами президента России.

Предварительный отбор прошли 62 елки, в финал вышли 37. Они соответствовали основным критериям — высота не меньше 25 метров, возраст не старше 120 лет, пирамидальная форма кроны, насыщенный окрас и удобное для проезда техники месторасположение.

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Победила ель у деревни Гряды, которую нашли во время занятия школьного лесничества «Друзья леса». Лесничий и ученики увидели красивое дерево, сделали замеры и отправили заявку. Ее высота 27 метров, возраст — 95 лет, размах веток — 10 метров, а диаметр ствола — 56 сантиметров. Школьники решили не только отправить елку на Смоленскую площадь, но и использовать ее шишки. Они прорастят семена и посадят сеянцы у своей школы.

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Традиция ставить на площади елку появилась в 1996 году, а с 2007 года деревья возят из Подмосковья. В 2021 году ее выбрали в Щелковском городском округе.