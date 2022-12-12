Подмосковье 12 декабря 2022, 17:55 Главную новогоднюю елку России спилили в Волоколамском округе

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Главную ель страны спилили в Волоколамске. Уже 14 декабря новогоднее дерево на специальном автопоезде доставят на Соборную площадь Кремля.

Главный символ Нового года спилили в торжественной обстановке. В этом году выбор пал на 95-летнее дерево вблизи деревни «Гряды». Высота ели достигает 27 метров, диаметр ствола — 56 сантиметров, а размах ветвей — 10 метров.

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«Проведена огромная работа. Я искренне благодарен всем, кто принимал в этом участие. Хотел бы сказать, что, несмотря ни на какие обстоятельства, сложности, мы все сделаем в соответствии с поручениями и довезем елку. Хочу сказать всем большое спасибо и пожелать добра, здоровья, всего самого наилучшего. С наступающим Новым годом», — заявил заместитель начальника главного эксплуатационного Управления делами Президента Российской Федерации Анатолий Кочанов.

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Отбор «претенденток» на звание главной ели России начался еще летом. Дерево должно было соответствовать ряду факторов: иметь ровный ствол, пушистые ветви, иметь правильную пирамидальную форму кроны, быть выше 25 метров и старше 120 лет. Еще одним важным моментом стала доступность ели, чтобы во время ее транспортировки не пострадали соседние деревья.

Будущую кремлевскую ель в Волоколамском округе обнаружили во время занятия школьного лесничества «Друзья леса».

«Эту елку мы обнаружили в сентябре с началом учебного процесса. В лесу мы занимались с приборами для измерения ствола дерева. Подали заявку для участия в конкурсе, и вот мы здесь, потому что нашу ель выбрали», — рассказала старший участковый лесничий Волоколамского лесничества Светлана Колесниченко.

Теперь из шишек найденного дерево ребята планируют вырастить сеянцы, чтобы потом высадить их возле своей школы.

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