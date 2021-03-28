Главную икону Росгвардии привезли в храм в Балашихе

Торжественное богослужение в честь пятилетия Росгвардии и 210-летия образования войск правопорядка России состоялось в храме Святого Равноапостольного великого князя Владимира. Специально для этого из центрального музея Росгвардии привезли икону покровителя ведомства.

Литургию отслужил благочинный Балашихинского церковного округа протоиерей Димитрий Мурзюков.

После нее прихожане приложились к иконе Святого равноапостольного великого князя Владимира. Он считается небесным покровителем Росгвардии, которого ведомство обрело по благословению Патриарха Московского и всея Руси. Это первое богослужение в рамках празднования Дня основания войск национальной гвардии России.

Икону Князя Владимира привезли из музея Росгвардии, позже она останется в храме на постоянной основе.

Пока в религиозном учреждении не удается совершать службы каждый день — в храме продолжаются некоторые работы.

«Надеемся, что храм будет полностью подготовлен к Великому освящению, которое намечено на август», — сказал настоятель Князь-Владимирского храма протоиерей Максим Беликов.

Помимо этого, храму подарили икону праведного Иоанна Кронштадтского. Ее написал на пожертвования 80 тысяч человек один из лучших иконописцев России Георгий Панайотов.

Храм равноапостольного князя Владимира построили в микрорайоне Дзержинского в Балашихе в декабре 2016 года. В 2019-м на звоннице установили 14 колоколов, а в 2020-м отслужили праздничный молебен в честь Крещения Руси. У храма установлена стела, посвященная истории Росгвардии.