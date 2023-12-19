Подмосковье 19 декабря 2023, 12:49 Главную городскую ель установили на площади у Дворца культуры «Чайка» в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360tv в

Торжественное открытие главной городской новогодней ели состоялось в Лобне 18 декабря. Ее установили на площади вблизи Дворца культуры «Чайка».

Для жителей округа подготовили праздничную программу с участием Деда Мороза и Снегурочки. Также гостей приветствовали Баба-яга и другие сказочные персонажи. Выступил и ансамбль народной песни «Тынды-Рынды».

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Ранее интерактивная программа для детей прошла в парке Киово. Она стала первым большим мероприятием в парке после завершения благоустройства. Для ребят провели веселые игры, танцы и викторины, а после зажгли иллюминацию на голубой ели.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».