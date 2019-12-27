Главную елку в Волоколамске откроют огненным шоу

Открытие главной елки Волоколамского округа состоится сегодня на главной площади города. Жители смогут увидеть не только традиционных Деда Мороза и Снегурочку, но и огненное шоу. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Центральная площадь в Волоколамске готова к новогодним праздникам. В этом году число декоративных элементов, украшающих общественное пространство, увеличилось. На протяжении всего 2019-го в округе проводились соучаствующие проектирования, жители участвовали в разработке плана благоустройства родного города, в который входила и реконструкция площади перед администрацией. Именно благодаря совместной работе жителей площадь теперь стала красивой.

Житель Волоколамска Андрей Колесников признался, что раньше никогда не обращал внимания на новогоднее украшение города. «Наверно, потому что его и не украшали. А сейчас у меня возникает какой-то детский восторг от красоты не только в центральной части нашего города, но и даже во всех сельских поселениях. В этом году все особенно ярко и красочно», — поделился Андрей Колесников.

Территорию Волоколамского городского округа украсили три основные елки: в центральном парке города, возле спортивного комплекса «Лама» и на центральной площади возле администрации.

Сегодня, 27 декабря, в 18:00, на главной площади перед администрацией начнется открытие главной елки округа. Жителей ждет встреча с главными героями новогодних дней — Дедом Морозом и Снегурочкой, а также самый яркий из возможных перформансов — огненное шоу Flamenco.

Также все желающие могут принять участие в нашествии Дедов Морозов и Снегурочек. Для этого необходимо подать заявку, телефон для справок: 8(496 36) 2-10-33.

Источник фото: администрация Волоколамского городского округа

Местная жительница Наталья Артюхина ждет Нового года, несмотря на отсутствие снега: «Очень здорово, что наша администрация устраивает подобные праздники. Тем более что новогодняя атмосфера не особо ощущается, так как в городе нет снега. Но мы с детьми с огромным нетерпением ждем новогодней елки. Как говорят организаторы, нас ждет очень крутое шоу».

В ночь с 31 декабря на 1 января всех ждут на центральной площади Волоколамска для встречи Нового года. 4 и 5 января гостей и жителей округа приглашают на квест-перформанс «Что таят в себе стены Кремля». 7 января всех приглашают в Иосифо-Волоцкий мужской монастырь на яркую рождественскую программу. Там же, но уже 19 января пройдет праздничная программа «Крещенские вечера».

1 февраля впервые в Волоколамском городском округе в рамках «Зимы в Подмосковье» пройдет арт-фестиваль «Волоколамские сани».