Главную елку страны привезут в Москву 15 декабря

15 декабря в столицу привезут главную елку страны. Срубят ее двумя днями ранее в лесу недалеко от Можайска, сообщил Комитет лесного хозяйства Московской области.

Установят главную елку страны на Соборной площади Московского Кремля. В этом году высота дерева составит 25 метров. Возраст ели тоже солидный — 90 лет.

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Всего на звание главной елки России претендовало почти 60 деревьев. Искали хвойное растение высотой не меньше 25 метров, с диаметром ствола от 60 сантиметров и возрастом до 120 лет. Также комиссия оценивала изгибы ели, трещины, форму и окрас.

Привезут дерево в Москву в сопровождении полицейского эскорта. На автопоезде елку ввезут в Кремль, установят и нарядят.