Подмосковье 13 декабря 2023, 15:44 Главную ель России проводили из Подмосковья со Снегурочкой и Дедом Морозом Дмитрий Белицкий

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Красавицу-ель спилили в Щелковском городском округе 11 декабря. Дерево бережно упаковали, накрыли специальным брезентом и отправили в Москву на 30-метровом фургоне в среду. Уже к вечеру автопоезд проедет через Спасские ворота Кремля.

Дмитрий Белицкий

Из Подмосковья ель проводили с почетом. По этому случаю у места спила организовали праздник, где выступили ансамбль русской песни «Распевы», вокальная студия «Дети солнца», студия эстрадного вокала «Планета детства». Для детей работала анимация, тут же проводились зимние подвижные игры. Снегурочка рассказала о пути, который предстоит проделать ели, и Дед Мороз за рулем трейлера лично повез зеленую красавицу в Кремль.

Дмитрий Белицкий

Чтобы дерево в целости и сохранности прибыло в Москву, трудилась бригада из 12 человек. Каждую ветку привязывали к стволу, чтобы ничего не поломалось по пути. С помощью двух кранов дерево загрузили в автофургон.

Дмитрий Белицкий Дмитрий Белицкий Дмитрий Белицкий Дмитрий Белицкий

«Часам к 10 вечера мы должны уже прибыть в Кремль. Я везу елку второй раз, надеюсь, что и сейчас справлюсь с этой задачей», — рассказал водитель новогоднего грузовика.

Главной елке страны — 84 года. Ее высота — 25 метров. Дерево отобрали из 30 претендентов. Это уже третья по счету кремлевская елка из Щелкова — ранее отсюда уже отправляли деревья в 2018 и 2021 годах.

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