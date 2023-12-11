Подмосковье 11 декабря 2023, 14:22 Главную ель России доставят из Подмосковья в Кремль 13 декабря Комитет лесного хозяйства МО

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Ель, которая украсит Соборную площадь в Кремле, спилили 11 декабря в Подмосковье. Уже завтра дерево уложат в специальный автопоезд, а затем отправят в Москву.

«Ели начали искать еще летом. Несколько месяцев отбирали из 30 претенденток. Нашей подмосковной лесной красавице 84 года, ее высота — 25 метров, размах веток — 10 метров, а диаметр ствола — 60 сантиметров», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

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Дерево загрузят в специальный автопоезд 12 декабря, а 13-го доставят на Соборную площадь Московского Кремля. Там она простоит вплоть до Крещения, 19 января.

С расписанием спектаклей можно ознакомиться на сайте welcome.mosreg.ru. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, там также уже есть афиша и других новогодних мероприятий в регионе.

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