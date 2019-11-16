В Подольском драматическом театре сегодня чествовали ведущего артиста Сергея Стегайлова. 16 ноября актер празднует юбилей — ему исполнилось 55 лет. В честь праздника на сцене театра прошел творческий вечер именинника.

Стегайлов занят почти во всех спектаклях театра. Одна из самых популярных ролей — волк Ташчайнар из легендарной постановки «Плаха» — спектакля-лауреата четырех международных фестивалей. Артист также сыграл в нашумевшей постановке Олега Ефремова «Осколки» и в популярной комедии «Двенадцатая ночь». Но, как заявил сам юбиляр, для артиста неважно количество ролей. Куда важнее — внутреннее состояние.

«Для артиста счастье — понимать, для чего он находится на сцене перед зрителем. Не частота выступлений и не качество окружающего тебя персонала являются главным, а твое внутреннее состояние. Впрочем, как и в любой другой профессии», — отметил юбиляр.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня в честь праздника Сергея Сегайлова на сцене Подольского драматического театра прошел бенефис актера. Помимо отрывков из лучших спектаклей зрителям представят концерт оркестра подольской филармонии.