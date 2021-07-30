Зимой прошлого года в Серпухове открылся ФОК «Русский медведь» с бассейном. Здесь дети занимаются плаванием, дзюдо, волейболом, рукопашным боем и даже шахматами. Родители юных спортсменов рассказали губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, что новое учреждение их сильно выручило.

Широкие дорожки и много помещений

В бассейне нового ФОКа есть все, что так важно юным спортсменам: очищенная по последним разработкам вода, безопасность — автоматизированная система учета и пропуска посетителей. Другой такой в городе нет. Она позволяет контролировать загруженность бассейна, оплату услуг и наличие действующего медосмотра. Ежемесячно бассейн посещают около пяти тысяч человек.

«Имея опыт работы и в Москве и здесь, могу сравнить бассейны. Многие бассейны в Москве уступают области. Здесь хорошие широкие дорожки, очень много помещений, которые помогают детям перемещаться, переодеваться, — все, что необходимо для занятий. Замечательная работа. Я надеюсь, что мы только начали», — рассказала одна из тренеров.

Посетители могут выбрать занятия по душе — например, секцию классического плавания, аквааэробики, свободного плавания или индивидуальные занятия с инструктором. Еще есть возможность бронировать плавательные дорожки для коллектива. В будущем планируется открытие секции синхронного плавания для маленьких детей.

Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил тренеров за проделанную работу, за время, которое они уделяют как взрослым, так и детям.

«Это прекрасный комплекс, мы его построили, мы очень гордимся, рады. Но на самом деле душа — это тренер, его вклад в ребенка», — сказал Воробьев.

В Подмосковье поддержат детей

Родители юных спортсменов поделились, каким важным было для них появление этого ФОКа.

«Это очень важно, когда наши дети поддерживаются, когда есть возможность им самим добираться до тренировок. Потому что те ребята, которые занимаются профессионально, им нужно много времени проводить на тренировках. Так как родители ходят на работу, ребенок должен самостоятельно посещать занятия. Этот ФОК нам, родителям, очень помогает в этом вопросе», — рассказала мама одного спортсмена.

ФОК «Русский медведь» — это основная база МБУ «Спортивная школа „Русский медведь“». Здание открылось 25 декабря 2020 года года в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Сейчас бесплатно здесь занимаются 522 спортсмена, платно — 400 человек. В школе работают 18 тренеров, шесть из которых имеют высшую квалификационную категорию.